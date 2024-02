Le Sénégal subit la foudre de la Belgique ce vendredi 9 février à Anvers. Dans une rencontre difficilement abordée par les vice-championnes d’Afrique, les Championnes d’Europe l’emportent sur le score de 97 à 66.

Des Lionnes peu inspirés démarrent le premier quart-temps de ce deuxième match du tournoi de qualification olympique. Malgré un tir primé de Mathilde Aicha Diop pour partir à 3 partout, les Sénégalaises sont étouffées d’entrée de jeu par des Belges déchaînées. A 5 minutes de jeu, les Championnes d’Europe sont à 10 points d’écart (17-7). Les protégées d’Alberto Lual peinent à recoller au score mais réussissent à bien terminer ce premier quart-temps avec 8 points de différence (23-15). Le deuxième quart-temps est entamé avec de meilleures intentions par Ndioma Kane et ses partenaires. Plus lucides et moins dans la précipitation, les Sénégalaises parviennent à coller un 4-0 en deux minutes. Mais Julie Vanloo réveille les Belges sur un tir primé. Le show Emma Meesseman (32 points et meilleure marqueuse du match) du Fenerbahce fait mal aux vice-championnes d’Afrique. Ces dernières payent leur maladresse dans le jeu intérieur. Yacine Diop, meilleure scoreuse sénégalaise dans cette première période (12 points) paraît seule face à l’armada offensive des protégées de Rachid Meziane. Le deuxième quart-temps s’achève sur le score de 42 à 33.

Marche trop haute

L’espoir de créer l’exploit s’éteint assez vite dans la deuxième période. Un concours à trois points s’installe pour Emma et ses coéquipières. La détermination de la jeune Ndioma Kane (16 points) est insuffisante pour relever les Sénégalaises. 24 points seront inscrits par les Lionnes dans les deux quart-temps. Soit moins que sur l’ensemble de la première période. Cette statistique montre l’impuissance des partenaires de Yacine Diop (22 points) face à des Belges révoltées devant leur public. La rencontre se termine sur le score de 97 à 66 avec un tir primé de Yacine. Les Vice-Championnes d’Afrique enchaînent une deuxième défaite en autant de journées dans ce tournoi qualificatif. Elles vont affronter les Championnes du monde américaines ce dimanche 11 février, leader du groupe A avec deux victoires en autant de sorties.

