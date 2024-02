La 21ème journée de Ligue 1 Uber Eats entame ce vendredi 9 février, avec le choc OM / FC Metz. Dans cette rencontre du championnat français, beaucoup de joueurs sénégalais seront attendus, en l’occurrence de Lamine Camara, d’Ismaila Sarr, d’Iliman Ndiaye ou encore de Cheikh Tidiane Sabaly.

Les deux clubs ont tous perdu lors de la précédente journée. Les protégés de Gennaro Gattuso se sont inclinés (1-0) lors de l’Olympico face à Lyon. Pour ceux de László Böloöni, ils ont perdu (2-1) à domicile face à Lorient.

Dans ce match qui opposera Marseille (8ème, 29 points) à FC Metz (16ème, 16 points), plus de 5 joueurs sénégalais pourront participer à cette rencontre de la 21ème journée de Ligue 1. Pour le club phocéen, les internationaux sénégalais, à savoir Ismaila Sarr et Iliman Ndiaye pourraient prendre dans ce duel. Mais Pape Guèye qui est retourné en club avec une blessure contractée en sélection ne jouera cette rencontre, car n’est pas le groupe retenu par le technicien italien Gennaro Gattuso. Du côté des Grenats, quatre Sénégalais sont dans le groupe retenu pour le match de ce soir. Il s’agit du défenseur Sadibou Sané, des milieux de terrain Lamine Camara et Cheikh Tidiane Sabaly et de l’attaquant Ibou Sané.

Ce match s’annonce palpitant, car OM cherchera à renouer avec le succès face au FC Metz qui n’a plus gagné en Ligue 1 depuis sa victoire le 26 novembre 2023 (3-2,13ème journée) contre Lorient. Olympique de Marseille va tout faire pour enregistrer sa toute première victoire en Ligue 1 en 2024. Le club dirigé actuellement par Gattuso a disputé 3 matchs en 2024 pour 2 matchs nuls et une défaite. Pour rappel, la dernière victoire de Marseille en championnat, c’était le 17 décembre 2023 lors de la 16ème journée contre Clermont de Mory Diaw (2-1). Pour le match de ce vendredi 9 février, OM tentera de renouer avec le succès après quatre rencontres sans succès en championnat.

wiwsport.com (avec François Fara BAGNOUNCOUME)