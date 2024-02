La 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) tire à sa fin. Ce samedi 10 février 2024, les Bafana Bafana d’Afrique du Sud affronteront les Léopards du Congo, en match du classement de la CAN 2023.

Les 2 nations ont toutes réalisé un bon parcours lors de cette CAN, mais elles ont vu leur rêve de remporter la plus prestigieuse des compétitions africaines brisé en demi-finales. Les Sud-Africains étaient logés dans le groupe E, accompagnés du Mali, de la Namibie et de la Tunisie. Mais, les protégés de Hugo Broos ont réussi à se qualifier en huitièmes de finale, malgré leur défaite (2-0, 1ère journée) contre le Mali. En phase d’éliminations directes, les Bafana Bafana ont éliminé le grand favori de la compétition, à savoir le Maroc, en le battant (2-0). Pour les quarts de finale, l’Afrique du Sud a écarté le Cap-Vert, après les tirs au but (0-0, tab 2-1). C’est en demi-finale finale que Percy Tau et ses coéquipiers se sont inclinés face aux Super Eagles du Nigeria (1-1, tab 4-2).

Pour son adversaire en match du classement, à savoir la RD Congo, les Léopards ont terminé à la deuxième place du groupe F composé du Maroc, de la Zambie et de la Tanzanie. En huitièmes de finale, Chancel Mbemba et ses coéquipiers ont fait l’exploit en éliminant (1-1, tab 8-7) le malheureux finaliste de la précédente CAN, en l’occurrence de l’Égypte. En quart de finale, les poulains de Sébastien Desabre se sont offert (3-1) la Guinée de Kaba Diawara. Mais, en demi-finale, la RD Congo n’a pas créé la surprise face au pays hôte de la compétition en s’inclinant (1-0) contre la Côte d’Ivoire d’Emerse Faé. Cette petite finale promet des empoignades, car les deux pays vont tenter de gagner et de terminer 3ème de la CAN 2023.

wiwsport.com (avec François Fara BAGNOUNCOUME)