Le Tournoi continental qualificatif aux Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024 démarre ce vendredi 9 février 2024 à Dakar Arena. Le tournoi durera 3 jours, il commence le 9 et se terminera le 11 février 2024.

Ce sera pour la première fois que la Fédération sénégalaise de Taekwondo (FST) organise ce tournoi au Sénégal. Le TQO 2024 de Taekwondo réunira 33 pays plus un pays refusé qui rivaliseront avec le Sénégal. Cent quarante (140) athlètes sont attendus pour ce tournoi qui débute demain à Dakar Arena. Sur les 140 athlètes, 45 athlètes chercheront des tickets pour les Jeux paralympiques et 95 pour les Jeux olympiques Paris 2024.

À l’issue du tournoi, 16 pays dans 8 catégories aux Jeux olympiques et dans 6 catégories aux Jeux paralympiques décrocheront leurs billets pour les JO de Paris 2024.

Pour le président de la Fédération sénégalaise de Taekwondo, Babacar Fall, le Comité local d’organisation fera tout pour que ce tournoi se déroule bien. « Le Comité local d’organisation est à pied d’œuvre en vue de faire de ce tournoi un franc succès. Nous comptons sur l’accompagnement des institutions sénégalaises et la mobilisation du peuple sénégalais pour relever les défis de l’organisation technique et administrative, mais aussi et surtout mettre nos athlètes dans les conditions de performances », avait déclaré monsieur Fall lors d’une conférence de presse tenue le 1ᵉʳ février 2024.

Wiwsport.com (avec François Fara BAGNOUNCOUME)