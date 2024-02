L’équipe nationale féminine de basket se trouve actuellement en Belgique pour prendre part au TQO. Les Lionnes auront besoin d’une victoire pour décrocher le ticket pour Paris 2024.

Qu’est-ce que le TQO ?

C’est le tournoi de qualification olympique pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Il concerne les sélections qualifiées lors des Coupes Continentales 2023. Au total, 16 équipes vont y prendre part et seront réparties en 4 poules de 4 équipes.

Quand se joue-t-il ?

Comme déterminé par la décision du Bureau central de la FIBA du 9 septembre, les tournois de qualification olympique féminins FIBA se tiendront du 8 au 11 février dans quatre villes, à savoir : Anvers (Belgique), Belém (Brésil), Sopron (Hongrie) et Xi’An (Chine).

Quelles sont les équipes déjà qualifiées ?

Il y a 10 billets olympiques disponibles sur 12 puisque la France est déjà assurée de sa place en tant qu’hôte olympique et les États-Unis en tant que derniers champions du monde féminins FIBA en 2022. Tous deux ont une place garantie à Paris mais participeront aux tournois de qualification olympique.

Les équipes d’un même groupe s’affronteront selon un format de tournoi à la ronde. Les trois meilleures équipes de chaque groupe remporteront un billet pour Paris 2024. Pour les groupes avec la France et les États-Unis, seules les deux meilleures équipes restantes seront qualifiées pour les Jeux Olympiques.

Comment le Sénégal peut se qualifier ?

A Anvers ou il prend part au TQO, le Sénégal partage son groupe avec le Nigeria, l’autre représentant de l’Afrique, les Etats-Unis et la Belgique. L’équipe américaine est déjà qualifiée pour les JO 2024 pour être la championne du monde en titre. Deux autres équipes auront donc la possibilité de se qualifier dans cette poule. Si le Sénégal réussi à battre le Nigéria et que ce dernier n’y arrive pas devant le champion du monde et celui d’Europe, les Lionnes pourraient terminer (au pire des cas) à la 3e place et se qualifier pour Paris 2024.

wiwsport.com