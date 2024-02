Les clubs des 2 sénégalais, à savoir Sadio Mané et Kalidou Koulibaly, s’affrontaient ce jeudi 8 février en match amical. Mais, la formation de Kalidou Koulibaly qui s’est imposée (2-0) face à celle de Sadio Mané. C’est ainsi la deuxième victoire de suite d’Al-Hilal sur Al-Nassr en 3 matchs disputés cette saison.

Les Lions ont disputé cette rencontre, mais le numéro 10 du Sénégal est entré en deuxième et ça se trouvait que son équipe perdait déjà sur le score de (2-0). Pour l’ancien de Naples, il a joué l’intégralité de la rencontre. Les 2 clubs les plus connus du championnat saoudien ont joué cette saison 3 matchs, mais c’est l’équipe de Kalidou Koulibaly qui a enregistré le plus de victoires avec 2 victoires sur 3 possibles. Le seul succès d’Al-Nassr cette saison sur Al-Hilal, c’était lors de la finale de la Coupe Arabe des clubs.

wiwsport.com (avec François Fara BAGNOUNCOUME)