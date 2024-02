Il y a quelques jours, la Direction technique nationale avait initié un VSD pour préparer les prochaines échéances, en Mai, Juin et Juillet 2024. Quelque quinze lutteurs étaient convoqués à l’Arène nationale, pour un regroupement de 72 heures.

Parmi eux, Ordinateur et Toubacouta (120 kilos), Tony Jr et Sossokh (100 kilos), Siny Sembène, Ndiack et Monument Ndianda (86 kilos), Ngor Niakh (76 kilos), Ya Mouhamed et Adama Thior (66 kilos).

Mais, quand nous avons constaté qu’une vidéo donnant la parole aux lutteurs sur leurs conditions de travail a été supprimée, nous avons cherché à en savoir un peu plus.

Et les indiscrétions que nous avons eues, venant des lutteurs, prouvent que ça démarre mal. « Le premier jour, nous avons passé la nuit dans cette salle qui fait face aux bureaux du CNG, avec des matelas sans draps. Au petit déjeuner, on nous servait du pain au chocolat ; du thiébou dieun à midi et, la nuit, n’en parlons pas. D’ailleurs, nous avions sorti chacun 5.000 FCFA de nos propres poches pour aller commander des dibis à la Seras, le soir. Nous avons bien la volonté de servir notre pays en portant les couleurs nationales. Mais il faut un minimum d’égard à notre endroit. »

Les ArénesTv