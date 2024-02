Le combat entre Bébé Diène et Zarco a été régularisé ce mercredi au CNG avec la présence du promoteur Jamaicain ainsi que les managers des deux lutteurs qui s’affronteront le 4 août prochain.

Cette fois-ci c’est la bonne et les rumeurs prennent officiellement fin. Si l’annonce de la tenue du combat Zarco v Bébé Diéne a été faite par le promoteur Jamaicain il y’a quelques jours, ce n’est que ce mercredi que cela a été matérialisé. Accompagné des deux managers des lutteurs, le jeune promoteur de Jam Productions s’est dit satisfait de la régularisation du combat au CNG, pour le 4 août.

« Je remercie les deux managers d’être venus ici au CNG pour la régularisation du combat. Dieu merci tout a été fait aujourd’hui et j’en profite également pour remercier le président Bira Sène. S’il plait à Dieu le combat aura lieu le 4 août à l’arène nationale » a-t-il déclaré sur Lutte TV. Le manager de Bébé Diène de confier à son tour : « Les rumeurs et la polémique ne me regardent pas. J’ai signé le contrat de mon poulain et voilà le combat a été régularisé. C’est ça le plus important et nous allons nous préparé pour le combat » a

Ass Cissé (manager de Zarco) de son coté d’ajouter : « Les rumeurs ont été alimenté par d’autres. Moi j’ai négocié et signé un contrat avec Jamaicain. Nous sommes tombés d’accord sur l’adversaire, il m’a donné une avance sur cachet de 50% et aujourd’hui nous étions là pour régulariser le combat »

