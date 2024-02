Afin de préparer son combat contre Balla Gaye 2, Tapha Tine s’est envolé pour la Côte d’Ivoire (Abidjan) où il s’entrainera dans le centre Eric Favre Gym 225.

Une semaine après le départ de Balla Gaye pour l’INSEP Paris, Tapha Tine a lui aussi voyagé pour préparer sa revanche face au Fils de Double Less le 21 juillet 2024. Contrairement à son adversaire, le géant du Baol a préféré ne pas quitter le continent puisqu’il a rejoint il y’a quelques heures Abidjan et le centre Eric Favre Gym 225 dans lequel il va effectuer la première phase de sa préparation.

« Je vais rejoindre Abidjan et le centre Eric Favre où j’ai d’ailleurs préparé mes dernier combats. C’est un centre moderne avec des entraineurs qui vont beaucoup m’aider. Eric Favre est quasiment devenu un membre de mon staff et je le remercie beaucoup du soutien qu’il m’apporte depuis 2018. Entre nous la confiance est réciproque (…) Ce combat revanche est très important pour moi. Je connais l’importance de ce combat et c’est pourquoi je fais beaucoup de sacrifices. Mon adversaire ne peut pas me déstabiliser. Je l’ai entendu dire que c’est Eumeu Séne qui a tout fait lors de notre combat. Je pense que ces propos sont indignes d’un gentleman. Je veux juste lui rappeler qu’il a été battu deux fois par Eumeu Séne et une fois par Boy Niang alors que j’ai battu ces deux-là » a déclaré Tapha Tine à l’AIBD avant son embarquement pour Abidjan.

Wiwsport.com