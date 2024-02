Le coach des Lionnes du Sénégal Alberto Antuna a démarré la préparation du Tournoi de Qualification Olympique (TQO) ce lundi en Belgique. Deux séances avec le groupe au complet pour peaufiner ses stratégies, informe Basket Sénégal.

Mr Antuna s’est d’abord exprimé sur ce premier défi avec les lionnes et le délai assez court pour la préparation : « La première fois est toujours spéciale. Représenter le Sénégal est un sentiment unique et un grand honneur. Étant donné qu’i s’agit d’un tournoi de qualification qui se déroule en milieu de saison, il est difficile de se préparer sans un camp d’entraînement comme nous le souhaitons. Mais il faut s’adapter aux circonstances. Je travaille à distance depuis plus de deux mois avec le staff technique, la fédération et je suis en communication continue avec les joueuses. »

Affronter le Nigéria, la Belgique puis les Etats-Unis… trois gros morceaux pour le Sénégal. Mais coach Antuna reste optimiste : « C’est évidemment un groupe très difficile. Nous affrontons les championnes du monde et olympiques actuelles, les championnes d’Europe (et hôtes) et les championnes d’Afrique (les 4 dernières éditions). Mais si nous voulons figurer parmi les 12 meilleures équipes du monde aux JO, nous devons montrer que nous sommes capables de vaincre au moins les championnes d’Afrique. Il y a du respect, mais beaucoup plus d’ambition et de motivation. » a-t-il lâché.

Et de poursuivre : « Nous sommes en Belgique avec une bonne mentalité d’outsider, en sachant que nous avons des possibilités de nous qualifier. Nous travaillons sur ce tournoi depuis quelques mois. Pour l’instant, nous nous concentrons sur les trois matchs qu’on va disputer ici. Mais l’objectif c’est la construction d’un nouveau style et d’une nouvelle équipe, pour qu’à moyen et long terme nous puissions être dans tous les tournois majeurs. Nous voulons et nous nous battrons pour être à Paris cet été. »

Wiwsport