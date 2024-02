Nottingham Forest, 16e de Premier League, a éliminé Bristol City, pensionnaire de Championship, au bout du suspense à l’issue d’une séance des tirs au but (5-3), en 16es de finale de FA Cup. Le score était d’un but partout après 120 minutes de jeu.

Dans une rencontre qui a démarré sur les chapeaux de roue au City Ground, les Reds ont rapidement ouvert la marque grâce à Divock Origi (14e). Mais Jason Knight a égalisé pour les Robins (14e), envoyant donc les deux équipes aux tirs au but.

Là où Sam Bell a buté sur Matt Turner, Moussa Niakhate, lui qui s’est loupé sur le même exercice il y a quelques jours en Côte d’Ivoire, et ses partenaires ont tous transformé leurs tentatives. À noter aussi que Cheikhou Kouyate était titulaire du côté de Nottingham Forest.

Through to the fifth round of the @EmiratesFACup.

🏆❤️ pic.twitter.com/zGhKNLqMug

— Nottingham Forest (@NFFC) February 7, 2024