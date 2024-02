Grâce à un sublime but de Sébastien Haller et une énorme solidité défensive, la Coté d’Ivoire, pays hôte, a remporté sa demi-finale de CAN contre la RD Congo, ce mercredi (1-0), et rejoint le Nigeria pour la grande finale, dimanche 11 février. La RDC jouera l’Afrique du Sud pour la petite finale.

Les Eléphants ne sont plus qu’à une victoire d’accomplir totalement le miracle. Solide et inspirée, la Côte d’Ivoire est venue à bout d’une République Démocratique du Congo visiblement émoussée ce mercredi soir en demi-finale de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (1-0). Entreprenants en début de rencontre, se bénéficiant notamment de quelques situations chaudes, les Congolais ont petit à petit laissé laissé le jeu à leurs adversaires, qui en ont donc profité grâce à leur talents offensifs.

Sébastien Haller, d’une reprise de volée smashée, a délivré son équipe (1-0, 65E), qui avait eu plusieurs occasions franches plus tôt, dont un poteau de Franck Kessié (42e). L’attaquant du Borussia Dortmund est passé proche du doublé (71E), Jonathan Bamba a lui aussi failli faire le break (90’+4), mais qu’importe : la Côte d’Ivoire valide son ticket en finale de la CAN pour la première fois depuis 2015 en Guinée équatoriale. Ainsi donc pour la succession du Sénégal, ce sera un duel entre Eléphants et Super Eagles du Nigeria.

⌚ FULL-TIME! Sebastian Haller snatches the victory for the Elephants with a superb second half volley! 💪#CIVRDC | #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/ynb8n71oJ3 — CAF (@CAF_Online) February 7, 2024

