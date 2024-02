Là également, tout se décidera après la pause. Au terme d’une première période ouverte, la Côte d’Ivoire et la RD Congo font match nul à la pause (0-0) dans cette seconde demi-finale de la CAN 2023. Si les Congolais ont donné du fil à retorde à la défense ivoirienne en début de match, ils ont failli se faire surprendre par des Eléphants qui ont beaucoup mieux fini.

HALF TIME!

Both sides fail to score after the first 45 minutes! 🤝#TotalEnergiesAFCON2023 | #CIVRDC pic.twitter.com/Ktd0o5zuSC

— CAF (@CAF_Online) February 7, 2024