Pas de vainqueur après 45 minutes de jeu dans cette première demi-finale de la CAN 2023. Le Nigeria et l’Afrique du Sud sont dos à dos à la pause (0-0).

Tout se jouera donc après le retour des vestiaires. Après une première période rythmée, Super Eagles et Bafana Bafana ne se départagent pas dans cette première demi-finale de la CAN 2023. Les Sud-Africains sont mieux dans le jeu et se sont procurés les meilleures situations. De son côté, le Nigéria est trop timide et n’arrive pas à mettre son jeu en place.

wiwsport.com