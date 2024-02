L’ASC Wallydaan a terminé la phase aller de Ligue 2 à la première place avec 26 points au compteur, 3 points de plus que son dauphin CNEP. Mais, pour son entraîneur, à savoir Saliou Beau Touré, l’objectif premier de son équipe, ce n’est pas d’être champion de Ligue 2, mais c’est surtout de faire partie des quatre premiers, synonyme d’une montée en Ligue 1.

La première partie de Ligue 2 sénégalaise de football a été clôturée le vendredi 26 janvier dernier, avec notamment la victoire Wallydaan (2-1) face a Ndiambour de Louga. La victoire des Thiésois avait permis aux protégés de Beau Saliou Touré de hisser à la première place de classement, car CNEPS, leader avant la 13ème journée, avait perdu (1-0) face à AJEL Rufisque. Pour l’ancien entraîneur de RS Yoff, ça fait du bien de finir champion à mi-parcours, mais le plus important reste à venir. « On a terminé la phase d’aller à la tête du classement, mais ce n’est pas la fin de la saison. On va continuer de travailler, parce que tout sera joué dans cette deuxième phase du champion », informe Beau Touré.

Pour la phase aller, Wallydaan a remporté 7 matchs, pour 5 nuls et seulement une défaite en rencontres de L2. Interrogé sur le possible sacre de l’actuel leader de Ligue 2, celui qui avait permis à RS Yoff de monter en Ligue 2, il fait savoir que cela n’est pas leur objectif numéro 1. « Tous les clubs rêvent de terminer premier de Ligue 2, mais ce n’est pas notre objectif. L’objectif principal de l’ASC Wallydaan, c’est de faire partie des 4 premiers à l’issue du championnat. Mais si on le remporte, ce sera aussi un plus pour le club, car on a une équipe compétitive », explique coach Touré.

« On doit renforcer l’effectif, surtout la ligne offensive.

En 13 matchs de L2, la formation dirigée par Saliou Beau Touré n’a parqué que 12 buts. Pour la suite de la saison, le patron des leaders envisage de renforcer son effectif pour aller au bout de l’objectif fixé. « Les jeunes jouent bien et ce que vous ne savez pas est que 95% de ces joueurs viennent de découvrir le football professionnel. Pour la phase retour, on doit renforcer tous les secteurs, mais davantage la ligne offensive. Wallydaan joue bien, mais nos attaquants marquent peu. C’est pour cela qu’on souhaite renforcer le secteur défensif », précise l’entraîneur de l’ASC Wallydaan.

wiwsport.com (avec François Fara BAGNOUNCOUME)