Le milieu de terrain sénégalais de 25 ans, Pape Gueye, actuellement sous les couleurs de la formation française de Marseille, se retrouve au cœur de l’attention, avec Fenerbahçe manifestant un intérêt certain pour l’ajouter à leur effectif. La rumeur, déjà présente dans les coulisses, prend de l’ampleur alors que le contrat de Gueye tire à sa fin.

Pape Gueye, un joueur mesurant 1,89m, a arboré fièrement le maillot de l’équipe nationale du Sénégal à 17 reprises. Cependant, son avenir semble prendre une tournure inattendue avec l’intérêt croissant du club turc, les Canaries. Selon des sources bien informées de Takvim, Fenerbahçe cherche à attirer Gueye en proposant une offre.

La tension qui existe entre le Sénégalais et le club phocéen ayant notamment abouti à son exclusion de l’équipe, semble plus que jamais réelle. Il est maintenant clair que le joueur exprime lui-même le désir de quitter le club, créant ainsi une opportunité que Fenerbahçe pourrait exploiter, à l’en croire les informations venues de la Turquie. Le Champion d’Afrique offrirait une polyvalence supplémentaire en pouvant évoluer dans différentes positions dans l’entrejeu.

Malgré des évaluations plus élevées précédemment et un intérêt évoqué de clubs tels que Cadix et Séville, Gueye a résolument choisi de rester à l’OM. Sa valeur marchande actuelle est évaluée à 8 millions d’euros, une valeur qui contraste avec les 10 millions d’euros de l’été dernier. Le feuilleton Pape Gueye se poursuit, avec une possible renaissance en Turquie selon la tendance actuelle.