Après que Zarco ait dit qu’il n’avait pas signé un contrat pour affronter Bébé Diène et la propagation des rumeurs disant qu’il aurait encaissé une avance pour affronter Jackson, son manager Ass Cissé a apporté un démenti en confirmant l’officialisation du combat entre son protégé et Bébé Diène.

« C’est Zarco lui-même qui a voulu affronter Bébé Diène comme tous les jeunes espoirs qu’il a croisé récemment. C’est son choix de les affronter. On a négocié avec Jamaïcain et on a signé les contrats dans le bureau de l’avocat Me Sèye. C’est ça la vérité toute autre version est fausse. Certes il n’était pas là quand je signais le contrat mais il a donné son accord. On a suivi la même procédure que lors de son dernier combat contre Niang bu Ndaw où on avait signé le contrat sans sa présence.

S’il ne veut plus affronter Bébé Diène, il n’a qu’à le dire et ensuite on ira chez l’avocat pour voir ce que l’on peut faire. C’est simple (…) Il avait fait la même chose avant son combat contre Niang bu Ndaw » a déclaré le manager de Zarco sur Lutte TV.

Wiwsport.com