La prochaine Coupe d’Afrique des nations pourrait réserver quelques surprises aux organismes des joueurs. Avec des maximales à 40 degrés au mois de juillet, le Maroc s’apprête à organiser la 35e édition en juin et juillet 2025. Au milieu d’un communiqué annonçant le maintien du sélectionneur Walid Regragui à la tête des Lions de l’Atlas, la fédération indique que la prochaine CAN « sera disputée au Royaume durant l’été 2025 ».

Pourtant, ce n’est pas la première fois que la CAN se tient en été, puisque l’Égypte en avait fait l’expérience en 2019. Une édition marquée par le couronnement de l’Algérie et l’épopée de Madagascar. Mais les conditions climatiques extrêmes, entre 35 et 40 degrés, avaient causé des problèmes sur les terrains : l’attaquant nigérian Samuel Kalu avait fait un malaise cardiaque après une déshydratation avant le début du tournoi. Des pauses fraîcheurs ont été rajoutées pour lutter contre le mercure depuis, comme lors de la Coupe du monde au Qatar en 2022.