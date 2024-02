Le Maccabi Haïfa, deuxième du Championnat israélien, s’est imposé ce lundi soir face au leader et grand rival du Maccabi Tel-Aviv (2-0). Le club d’Abdoulaye Seck, le défenseur sénégalais de retour après la CAN, revient à une petite longueur de la 1ère place.

C’était l’affiche de la 20e journée de la Ligat ha’Al (D1 israélienne) qui se tenait ce lundi 5 février au Stade Sammy-Ofer, entre le dauphin du Maccabi Haïfa et le leader du Maccabi Tel-Aviv. Battue aux tirs au but en finale de la Coupe de Ligue il y a quelques jours, la Locomotive Verte voulait prendre sa revanche, poursuivre aussi sa bonne série en Championnat face au même adversaire et surtout recoller au classement.

Et après la défaite sur la pelouse de l’Hapoel Beer-Shev’a lors de la dernière journée, le champion en titre savait qu’il n’avait plus droit à l’erreur. D’autant plus qu’il ne reste que six journées avant la fin de la saison régulière. Mais avec le retour du défenseur Abdoulaye Seck, après l’élimination du Sénégal en 8es de finale de la CAN, les hommes de Messay Dego avaient trouvé une nouvelle arme pour faire tomber leur rival.

L’ancien joueur du Royal Antwerp a réalisé une très grosse prestation défensive qui a donc servi au Maccabi Haïfa pour l’emporter 2-0 face au Maccabi Tel Aviv. Lorenco Šimić a montré la voie à la Locomotive Verte en ouvrant le score après seulement 3 minutes de jeu. Puis Dean David a doublé la mise à la 22e minute. Suffisant pour que les hommes de Messay Dego s’imposent afin de revenir à un point de leurs victimes du jour.

