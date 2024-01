Un retour en Championship pour Famara Diédhiou. Auteur d’un passage quasi néant en Espagne et dans l’équipe de Granada, qu’il avait rejoint en janvier 2023, l’attaquant sénégalais de 31 ans vient se relancer en prêt pour six mois à Cardiff City. Le club gallois bénéficie d’une option d’achat.

Ancien joueur d’Epinal, Clermont ou encore Angers, Famara Diédhiou connaît bien la D2 anglaise. Le natif de Saint-Louis a passé quatre saisons sous les couleurs de Bristol City, équipe avec laquelle il a marqué pas moins de 46 buts et délivré 8 passes décisives en 154 matchs de Championship.

Famara Diédhiou has joined the #Bluebirds on loan from Granada CF for the remainder of the campaign. ✍️

Read more about our second January recruit ⬇️#CityAsOne | @famara2001

— Cardiff City FC (@CardiffCityFC) January 31, 2024