L’attaquant sénégalais, Aliou Badji, a officiellement rejoint la Turquie, plus précisément le club Gaziantep FK, dans le cadre d’un prêt sans option d’achat, comme l’avait révélé L’Équipe. L’annonce officielle du transfert a été faite ce même jour, marquant le début d’une nouvelle aventure pour le joueur.

Aliou Badji, s’apprête à entamer un nouveau chapitre de sa carrière en retrouvant la Turquie avec un prêt au sein du Gaziantep FK, pensionnaire de la « Spor Toto Süper Lig ». Cette décision marque un retour pour l’attaquant Badji, qui avait déjà laissé son empreinte en Turquie sous le maillot d’Ankaragücü lors de la saison 2020-2021, accumulant 13 matches et marquant 3 buts. Le prêt constitue également une opportunité pour Aliou Badji de retrouver un temps de jeu important. L’attaquant sénégalais n’a totalisé que six titularisations sur les douze matchs joués en Ligue 2 sous les couleurs de Bordeaux.

Né le 10 octobre 1997 à Ziguinchor, au Sénégal, Badji a commencé son aventure footballistique au Casa Sports avant de conquérir l’Europe à l’âge de 19 ans. Son passage en Suède avec Djurgårdens, où il a joué 54 matches, marqué 15 buts et délivré 4 passes, a été couronné par la victoire à la Coupe de Suède en 2018. Il a ensuite pris la direction de l’Autriche pour jouer au Rapid Vienne puis à Al Ahly en Égypte, l’un des clubs les plus prestigieux du continent africain. Sa période avec les Pharaons a été marquée par un triplé historique comprenant le championnat, la Coupe, et la Ligue des Champions de la CAF en 2020. Il s’engage à Bordeaux en août 2022. En une saison et demie, il dispute 47 matches officiels sous le maillot au Scapulaire (5 buts, 4 passes).

MERCATO ✈️ Le Club confirme le départ d'Aliou Badji à @GaziantepFK 🇹🇷 Notre attaquant est prêté jusqu'à la fin de la saison sans option d'achat. Nous lui souhaitons le meilleur dans cette nouvelle expérience. ➡️ https://t.co/UROd3paj66 pic.twitter.com/0QuoAKAc25 — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) January 31, 2024

