Le Maroc est éliminé de la CAN 2023 après sa défaite (2-0), mardi 30 janvier 2024 contre l’Afrique en huitièmes de finale. Lors de cette rencontre, le Maroc avait l’occasion de revenir au score sur un penalty, mais le joueur de Paris Saint-Germain a vu son tir repousser par la barre transversale (85′). Quelques heures après l’élimination des Lions de L’Atlas, Hakimi demande pardon aux Marocains via ses réseaux sociaux.

« Aujourd’hui est un jour très difficile et triste pour notre élimination. Je tiens à m’excuser pour le penalty, j’ai pris la responsabilité d’aider l’équipe, mais malheureusement cela n’a pas fonctionné », s’excuse l’ancien joueur du Real Madrid.

Achraf Hikimi en a aussi profité pour remercier les supporters pour leur soutien. « Je tiens à remercier tout le peuple marocain pour son soutien, en particulier toutes les personnes qui sont venues en Côte d’Ivoire. Nous nous relèverons et reviendrons plus forts pour la suite ! Insha’Allah», a déclaré Hakima. Avant d’ajouter les mots d’encouragements à l’Afrique du Sud pour la suite de la Coupe d’Afrique des Nations. « Dima Maghrib ! Maroc et bonne chance à l’équipe nationale sud-africaine pour la suite de la compétition », a conclu le joueur de Paris SG.

