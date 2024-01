Après s’être montré déçu que l’aventure s’arrête là, le portier des Lions Édouard Mendy a fait une analyse lucide suites à l’élimination du Sénégal en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations par la Côte d’Ivoire.

« On ne peut qu’être déçu quand on est champion en titre et qu’on s’arrête en huitièmes de finale. On est tombé sur une très bonne équipe de Côte d’Ivoire qui était revanchard après sa phase de poules. Il n’ya rien de plus dangereux qu’une bête blessée et aujourd’hui la Côte d’Ivoire a joué avec courage et nous ont posé des problèmes. Ça aurait pu basculer d’un côté comme d’un autre et aujourd’hui ça a basculé du côté de la Côte d’Ivoire. Il faut les féliciter (…) On a essayé de mettre en place notre style de jeu et nos idées mais le match était coupé en deux. C’était du 50/50 et il faut féliciter la Côte d’ivoire ».

