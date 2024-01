Au terme d’une rencontre bien maîtrisée, le Mali a remporté son duel de huitième de finale face au Burkina Faso (2-1). Les Aigles se qualifient donc pour les quarts de finale de cette CAN, où ils affronteront la Côte d’Ivoire, vendredi 2 février.

Le Mali a battu le Burkina Faso (2-1), mardi à Korhogo, et s’est qualifié pour un quart de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) contre la Côte d’Ivoire. Les « Aigles » du Mali ont marqué au début de chaque période, un but contre son camp d’Edmond Tapsoba (3) et le troisième but dans la compétition de Lassine Sinayoko (47), avant la réduction du score du capitaine burkinabè Bertrand Traoré (57 s.p.).

