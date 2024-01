En vue de la fin de son contrat en juin prochain, Pape Gueye, le milieu de terrain sénégalais de 25 ans, semble peu enclin à prolonger son séjour à l’Olympique de Marseille. Malgré ses trois apparitions toutes compétitions confondues cette saison, le joueur ne semble pas intéressé par une prolongation de son contrat avec le club phocéen.

Face à cette situation, le président de l’OM, Pablo Longoria, a pris la décision de mettre la pression sur Pape Gueye en privilégiant désormais un départ anticipé du milieu de terrain lors de ce mercato hivernal. Cette décision intervient dans un contexte où le club cherche à préparer l’avenir de son effectif et à anticiper les mouvements du mercato.

« Pour Pape Gueye, le club a proposé deux fois une prolongation de contrat. Il s’est très bien entraîné avec nous depuis l’été. Il avait un bon niveau d’engagement à l’entraînement. L’intérêt du club est plus important que l’intérêt du joueur. L’absence de réponse ne respecte pas le club« , a d’abord lancé le dirigeant espagnol en conférence de presse. « On veut trouver une porte de sortie avant jeudi. C’est une position claire. C’est une question de respect du club. On a soutenu le joueur, on a payé les frais d’avocat et une indemnité à Watford, on lui a permis de s’entraîner. On veut des joueurs qui sont dans le projet, qui sont pleinement engagés. Je tiens à le répéter : un de nos problèmes en ce moment est l’engagement« , a rajouté Longoria.

wiwsport.com