Grâce à un doublé du Ghanéen André Ayew, Le Havre a arraché le point du nul (3-3) à Lorient, dimanche 28 janvier, lors de la 19ème journée du championnat français. Ce sont ses deux premiers buts avec Le Havre.

Le week-end des joueurs africains dans les 5 grands championnats d’Europe (Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie et France) n’a pas été prolifique. Seulement 8 buts et 2 passes décisives ont été signés par des Africains. Mais, ça se comprend, car beaucoup de joueurs sont actuellement en Côte d’Ivoire pour les besoins de la CAN 2023.

Ligue 1 : André Ayew sauve Le Havre du pire, Aubameyang s’est illustré avec le club phocéen

Comme la plupart du temps, c’est en France que les joueurs africains se sont illustrés le plus, avec 6 buts et 2 passes décisives. Dans l’affiche opposant Lorient à Havre, 3 joueurs africains ont tiré leurs épingles de jeu. Il s’agit du Ghanéen André Ayew, du Marocain Imrân Louza et de l’Ivoirien Mohamed Bamba. Dans cette rencontre qui s’est soldée sur le score de (3-3), 4 buts ont été marqués par les enfants de l’Afrique. Éliminé de la CAN avec le Ghana, le capitaine des Black Stars, André Ayew est auteur du doublé avec Le Havre (85′ et 90+4). C’étaient ses premier et deuxième buts de la saison avec son nouveau club. Ses réalisations feront certainement du bien à l’ancien joueur de Marseille, car il n’avait plus fait trembler les filets depuis plus d’un an. Son dernier but, c’était le 11 janvier 2023, lorsqu’il évoluait du côté d’Al-Sadd au Qatar. Dans ce match, le Marocain Imrân Louza s’est illustré avec un but et une passe décisive. Le joueur prêté par Watford a permis aux siens d’ouvrir le score (1-0, 35′) et en seconde période, Louza a offert un caviar au jeune joueur ivoirien de 22 ans Mohamed Bamba (3-2, 90+2). Bamba aurait pu être l’homme du résultat, mais André Ayew lui a volé la vedette en égalisant (3-3, 90+4). Les deux autres buteurs africains ce week-end en Ligue 1 sont le Gabonais Aubameyang et l’Ivoirien Evann Guessand. L’ancien d’Arsenal est buteur contre l’AS Monaco (2-2). C’est son 6ème but en Ligue 1 cette saison, son 14ème en toutes compétitions confondues. De son côté, Evann a permis aux Niçois de s’imposer (1-0) face au FC Metz. Dans la rencontre opposant Clermont à Strasbourg (1-1), le Malien Ibrahima Sissoko est auteur de la passe décisive sur l’ouverture du score de Moïse Sahi pour les protégés de Patrick Vieira.

Liga : Ilias Akhomach buteur contre Barcelone

En Espagne, beaucoup de joueurs africains ont joué ce week-end avec leurs clubs respectifs, l’image d’Umar Sadiq, d’Iñaki Williams… Mais seul un africain a réussi à tromper la vigilance du portier adverse. Il s’agit du Marocain de Villarreal Ilias Akhomach. Le joueur formé à La Masia a participé à la large victoire (5-3) des Sous-marins Jaunes face aux Catalans, en inscrivant le deuxième but des protégés de Marcelino (2-0, 54′). C’est sa 3ème réalisation de la saison, sa première en championnat.

Serie A : Celeb Ekuban offre 3 points à Genoa

Comme en Espagne, seul un joueur africain a trouvé le chemin des filets ce week-end en Italie et ce n’est personne d’autre que le Ghanéen du Genoa, à savoir Celeb Ekuban. Entré en deuxième période à la place Morten Thorsby, le Ghanéen a donné raison à son entraîneur en inscrivant le but victorieux du Genoa (2-1, 76′) contre Lecce. C’est la deuxième fois que Celeb Ekuban offre la victoire au club dirigé par Alberto Gilardino. Le Ghanéen l’avait déjà fait contre Sassuolo (2-1, 17ème journée) le 22 décembre 2023.

wiwsport.com (avec François Fara BAGNOUNCOUME)