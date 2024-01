Le Grand Maître international (GMI) letton Guntis Valneris (14 pts) a L triomphe à l’Open de Ouagadougou samedi, devant l’Ivoirien Joël Atsé (13) et le Camerounais Jean Marc-Ndjofang (12 pts+91), qui a devancé de justesse le Maître fédéral sénégalais Ibrahima Gaye (12pts +90).

Il n’y a que des Grand Maitres internationaux sur le podium à l’issue de l’Open de Ouagadougou bouclé samedi, après 9 rondes.

Sans surprise, cette compétition a été remportée par le chevronné Letton Guntis Valneris. Ce champion du monde 1994 s’est hissé sur la plus haute marche du podium avec 5 victoires et 4 matchs nul. Un parcours sans la moindre défaite !

Les Sénégalais Ndiaga Samb et Ibrahima Gaye sont parmi les joueurs bat- tus par le GMI letton de 57 ans.

Son homologue ivoirien Joël Atsé a fini deuxième. Le champion d’Afrique en titre a obtenu 4 victoires et concédé 5 matchs nuls.

Derrière Atsé, le GMI camerounais Jean Marc-Ndjofang a complété le podium avec 3 succès et 6 matchs nuls.

Classé juste au pied du podium, le Maître fédéral (MF) sénégalais Ibrahima a remporté 4 victoires, dont celle obtenue face à son compatriote Ndiaga Samb lors de la dernière ronde samedi.

La seule défaite subie face au vainqueur du tournoi, Guntis Valneris, lui a apparemment coûté une place sur le podium.

Avec 4 victoires, autant de matchs nuls et une défaite, Ibrahima Gaye a confirmé à Ouagadougou sa 4 place au récent Grand Tournoi international de Dakar.

Ce Maître fédéral a été plus performant que ses deux autres compatriotes. Le Maître international Modou Seck s’est classé 8 avec 11 points pour 2 victoires et 7 matchs nuls, tandis que le Grand Maitre international Ndiaga Samb s’est retrouvé 15 avec 3 victoires, 4 matchs nuls et 2 défaites.

L’Open de Ouagadougou regroupait 52 joueurs et a été joué en système suisse en 9 rondes.

