Après une phase de groupes à la fois impressionnante et historique, le Sénégal affronte la Côte d’Ivoire à Yamoussoukro ce lundi (20h00 GMT) en huitième de finale de la CAN 2023. Avec une revanche en ligne de mire dans ce duel couperet, les Lions défieront l’hôte qui, en revanche, a eu toutes les peines du monde pour se retrouver à ce stade de la compétition.

Le temps des calculs est terminé. Et dans quelques petites heures, l’attente prendra aussi fin. Après avoir placé la barre bien haute et assumé son statut durant la phase de groupes, avec des victoires sans aucune discussion dans le « groupe de la mort », contre la Gambie (3-0), le Cameroun (3-1) et la Guinée (2-0), l’Equipe Nationale du Sénégal affronte la Côte d’Ivoire au Stade Charles-Konan-Banny de Yamoussoukro ce lundi soir (20h00 GMT). Un match couperet pour se qualifier pour les quarts de finale – et affronter le vainqueur de Mali-Burkina Faso – ou bien dire adieu à la compétition. Apathie interdite, et frissons garantis entre le champion en titre et le pays hôte.

Un défi de taille pour prendre le quart

Car ce rendez-vous est, sur le papier, très alléchant entre deux candidats plus ou moins déclarés à la victoire finale. Mais ce match n’oppose pas deux nations toutes en grande forme. C’est même totalement l’inverse. Les Lions ont terminé premiers du groupe C, où ils n’ont pas fait dans les détails… Les Eléphants, eux, apparaissent en bête (très) blessée. Loin d’être brillants et humiliés par la Guinée-Equatoriale lors de leur dernier match de poule (4-0), il s’en est fallu de très peu et une place de meilleur troisième à l’arrachée pour que les partenaires de Franck Yannick Kessié ne subissent pas une catastrophe totale d’une élimination avant les huitièmes de finale.

Mais pour autant de difficultés rencontrées par les Ivoiriens, le défi reste de taille pour les hommes d’Aliou Cissé. Car cette fois pour les partenaires de Kalidou Koulibaly en huitièmes de finale, c’est le pays hôte, l’équipe de Seko Fofana, Ibrahim Sangaré, Simon Adingra, Sébastien Haller… Ce n’est ni l’Ouganda (1-0 à la CAN 2019) ni le Cap-Vert (2-0 à la CAN 2021), mais une nation majeure du foot africain, titrée deux fois en Coupe d’Afrique des Nations et finaliste en 2006 et 2012. Certes le sélectionneur Jean-Louis Gasset a rendu le tablier après la claque contre le Nzalang Nacional. Mais les qualités intrinsèques, désormais gérées par Emerse Faé, demeurent les mêmes.

Une occasion parfaite pour le Sénégal pour prendre sa revanche

Avant ce huitième de finale, le Sénégal et la Côte d’Ivoire ne s’étaient rencontrés qu’à deux reprises dans l’histoire de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). D’abord avec deux matchs remportés par les Ivoiriens en 1965 et 1986, respectivement lors d’un match pour la troisième place et en phase de groupes. Suivra ensuite une longue série de matchs amicaux. Mais quand on évoque une confrontation entre ces deux nations, pour les Sénégalais notamment, c’est bien un duel en qualification pour ce tournoi qui revient dans les têtes. Petit retour 4125 jours en arrière pour Lions et Eléphants, un certain 13 octobre 2012, au Stade Léopold-Sedar-Senghor, à Dakar…

Souhaitant se qualifier pour la CAN 2013, le Sénégal défie la Côte d’Ivoire au dernier tour. Mais dès le match aller, les Lions se compliquent la tâche (défaite 4-2 au à Abidjan). Le retour ne sera guère propice. Menée 2-0 à un quart d’heure de la fin, l’équipe sénégalaise voit ses supporters la jouer peu fair-play : des feux dans les tribunes, des projectiles (des chaises notamment) sur l’aire de jeu… Le match est donc interrompu à la 73e minute. Défaite 2-0 confirmée quelques jours plus tard, le Sénégal ne verra pas l’Afrique du Sud et son stade est suspendu pour un an. Une énorme déconvenue dans l’histoire du football sénégalais causée par la Côte d’Ivoire, elle-même qui a remporté sa première CAN sur le sol sénégalais, en 1992. Alors quoi de mieux que la Côte d’Ivoire, elle-même chez-elle, pour remettre un peu les pendules à l’heure ?

