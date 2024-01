Comme à son habitude depuis le début de cette Coupe d’Afrique des Nations, le Sénégal n’a pas attendu avant d’ouvrir le score. Face à la Côte d’Ivoire en huitièmes de finale, les coéquipiers de Sadio Mané sont venus à bout du but de Fofana après seulement 4 minutes de jeu.

Après un centre en pivot de Sadio Mané, Habib Diallo contrôle de la poitrine et enchaîne une demi-volée imparable qui se loge dans la lucarne ivoirienne(1-0). L’attaquant sénégalais signe son deuxième but dans cette CAN.