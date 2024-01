Coup dur, l’équipe nationale du Maroc fait face à un sérieux revers avec la blessure de Sofiane, l’un des joueurs clés de l’équipe, lors d’un entraînement organisé après la victoire face à la Zambie (1-0). Cette blessure soudaine met fin aux espoirs de Sofiane de participer au reste de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

La nouvelle a été confirmée par l’entraîneur de l’équipe nationale marocaine, Walid Regragui, en conférence de presse. Sofiane, le joueur d’Al-Rayyan qui reste l’un des éléments importants de l’effectif Marocain, ne pourra pas contribuer davantage sur le terrain en raison d’une blessure survenue lors d’un exercice d’entraînement.

«Boufal est forfait. Sa CAN est terminée. C’est une blessure musculaire. Sauf miracle, il ne sera plus disponible. Pour Ziyech, s’il faut prendre un risque on le fera. C’est manquer de respect à l’Afrique du Sud de dire qu’on peut se passer de Ziyech pour un 8e. Il travaille dur pour revenir à temps mais on décidera à la dernière minute voire la dernière seconde », a déclaré le sélectionneur des Lions de l’Atlas ce lundi en conférence de presse. Pour rappel, les joueurs de Walid Regragui affronteront l’Afrique du Sud mardi en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations.

