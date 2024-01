Ce soir, à 20 heures, au Stade Charles-Konan-Banny, l’Équipe Nationale du Sénégal affrontera la Côte d’Ivoire dans un duel passionnant pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Après avoir brillamment remporté tous ses matchs de phase de poules, le Sénégal aborde ce rendez-vous avec une confiance inébranlable. Découvrez la composition d’Aliou Cissé.

En phase de poules, le Sénégal a démontré sa supériorité en remportant tous ses matchs avec brio, terminant ainsi en tête du groupe C devant le Cameroun, la Guinée et la Gambie. Le champion d’Afrique en titre croisera ainsi en huitièmes de finale de cette 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations le pays, la Côte d’Ivoire qui a connu des hauts et des bas, se qualifiant notamment en tant que meilleur troisième avec une seule victoire et deux défaites. Pour confirmer sa bonne dynamique, le sélectionneur des Lions Aliou Cissé a décidé de miser sur son système habituel, un 3-5-2 qui change en fonction du match.

Et dans son système hybride, deux changements ont été notés par rapport au onze classé face à la Guinée lors de la dernière journée de phase de poules. Lamine Camara, élu meilleur jeune joueur cette première phase de poules fait son retour. Il avait manqué la dernière sortie des Lions et cela va de même pour Moussa Naikhaté qui signe son retour dans le onze sénégalais. En revanche, Pape Gueye manquera cette partie, le milieu de terrain de l’OM a été touché contre le Sily National. C’est le même onze aligné par Cissé lors de la première rencontre du Sénégal dans cette campagne africaine contre la Gambie (3-0).

Ainsi, Edouard Mendy, le dernier rempart sénégalais, sera en charge de protéger les cages. En défense, l’équipe jouera avec la robustesse de Kalidou Koulibaly, capitaine des Lions. Krépin Diatta occupera le rôle de piston droit, apportant une dimension offensive à son jeu. Moussa Niakhaté, solide en défense centrale, complète la ligne arrière. Du côté gauche, Jakobs, avec sa polyvalence, sera chargé de verrouiller la défense et d’apporter du soutien en attaque.

Au milieu de terrain, l’équipe alignera le duo Pape Matar Sarr et Lamine Camara ainsi qu’Abdou Diallo, qui occupera un rôle hybride. Ce dernier jouera un rôle crucial en soutien à la défense et à l’attaque. Lamine Camara, avec son intelligence tactique, orchestrera le jeu au centre du terrain. L’attaque sénégalaise sera avec Ismaila Sarr sur l’aile gauche, Habib Diallo en attaquant de pointe et Sadio Mané sur l’aile droite.

Onze du Sénégal : Edouard Mendy – Moussa Niakhaté, Abdou Diallo, Kalidou Koulibaly – Ismail Jakobs, Lamine Camara, Pape Matar Sarr, Krépin Diatta – Sadio Mané, Ismaïla Sarr – Habib Diallo

