Humiliée par la Guinée Equatoriale lors du troisième match de poules (4-0) et au bord de l’élimination, la Côte d’Ivoire a vécu une semaine très compliquée qui a conduit au départ du sélectionneur Jean Louis-Gasset. Ainsi à la veille d’affronter le Sénégal en huitièmes de finale de la CAN, l’entraîneur intérimaire Emerse Faé revient sur l’état d’esprit des Éléphants après cette énorme claque reçue.

« Sincèrement on a eu deux jours très très difficiles sur le plan émotionnel et mental. Déjà perdre 4-0 à domicile contre la Guinée équatoriale ça été très difficile à digérer. En plus de ça, vous êtes troisième et pas sûr d’être qualifié (…) Ça été deux jours très difficile psychologiquement et physiquement. Après il fallait faire face, croiser les doigts pour espérer une qualification. C’était très difficile mais on est resté accroché à notre espoir de qualification et on a eu la délivrance mercredi quand le Maroc a gagné contre la Zambie. On était soulagé et on a pu se libérer un peu pour préparer le match contre le Sénégal »

