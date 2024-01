Le Gabonais Pierre Ghislain Atcho a été désigné par la CAF pour arbitrer le huitième de finale de la CAN 2023 entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire lundi à Yamoussoukro (20h00 GMT).

Pierre Ghislain Atcho (31 ans) a été désigné jeudi par la CAF pour officier en tant qu’arbitre de Sénégal – Côte d’Ivoire, sixième match des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations qui aura lieu lundi soir au Stade Charles-Konan-Banny de Yamoussoukro (20h00 GMT). Le Gabonais sera assisté de son compatriote Boris Marlaise Ditsoga et de la Camerounaise Carine Atezambong Fomo.

Atcho, arbitre de la finale Algérie – Sénégal du dernier CHAN, participe à sa première CAN mais dirigera son deuxième match en Côte d’Ivoire puisque c’est lui qui avait arbitré le choc entre l’Égypte et le Ghana (2-2), lors de la phase de groupes. Enfin, la Marocaine Bouchra Karboubi sera la quatrième arbitre dans ce duel entre Lions et Eléphants, alors que la Mauricienne Maria Rivet sera à la VAR.

wiwsport.com