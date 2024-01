La RD Congo de Sébastian Désarbre s’est qualifiée pour les quarts de la CAN 2023 en disposant de l’Egypte ce dimanche à San Pedro (1-1, tab 8-7). Les Égyptiens, réduits à dix et fidèles à eux-mêmes, ont longtemps repoussé les assauts congolais durant les prolongations.

La République Démocratique du Congo est de retour ! Les Léopards ont dû attendre les tirs au but pour dompter l’Égypte, réduite à dix, dimanche lors du quatrième huitième de finale de cette Coupe d’Afrique des Nations (1-1), et obtenir, pour son retour à la compétition après l’absence en 2021 et au terme d’une folle séance des tirs au but (8-7), le droit de défier la Guinée, bourreau de la Guinée-Equatoriale un peu plus tôt dans la soirée.

Les Léopards ont vendu chèrement leur peau tout au long de ce huitième de finale de la CAN. Volontaire, Meschack Elia a été au cœur de chaque occasion de sa sélection, avec plus ou moins de succès. Parfaitement lancé en profondeur, il vendange d’abord une transition en supériorité numérique par un tir directement en tribune (3e), avant de trop tarder à armer dans la surface (24e). Finalement, il plonge dans le but pour placer une tête et ouvrir le score (0-1, 37e) dans l’incompréhension générale puisque les Égyptiens avaient arrêtés de jouer après une touche injustement accordée à leurs adversaires. Justice rendue dans la foulée avec un penalty, que Mostafa Mohamed transforme en puissance (1-1, 45e+1).

Au retour des vestiaires, Cédric Bakambu (52e), puis Yoane Wissa (55e), manquent de peu de redonner l’avantage aux Léopards en coupant un centre au premier poteau. Orphelins de Mohamed Salah, les Égyptiens ont eu toutes les peines du monde à se créer des occasions dans ce match haché, à l’image de Mohamed Hamada, destinataire du bon centre de Zizo, qui rate complètement son contrôle (85e) et contraint les deux sélections à disputer trente minutes supplémentaires.

Les Pharaons ont continué de déjouer au cours de la prolongation. Mohamed Hamdy ne maîtrise pas son tacle sur Simon Banza et reçoit un carton rouge logique (97e). À onze contre dix, la RDC passe près du coup fatal, mais aucun léopard n’arrive à reprendre les centres d’Arthur Masuaku (106e) et de Grady Diangana (109e). Au bout de l’effort, la séance de tir au but fait tout de même le bonheur des Congolais qui affronteront la Guinée en quart. Gabaski, le gardien égyptien, a buté sur la transversale avant que son homologue, Lionel Mpasi, ne délivre son pays. À force de ne pas faire la différence au bout du temps réglementaire, l’Égypte a été sanctionnée.

