A 24 heures du choc entre lions du Sénégal et Eléphants de la Côte d’Ivoire, en huitième de finale de la CAN 2023, ce lundi 29 janvier à 20 heures GMT. Mais avant cette grande affiche, on note des sorties médiatiques, de part et d’autre, pour espérer voir son équipe remporter la victoire, qui lui permettra de poursuivre l’aventure de cette 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations.