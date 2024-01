Leader technique des Lions de la Teranga , Sadio Mané s’est prononcé sur la Coupe d’Afrique des Nations qui se déroule actuellement en Côte d’Ivoire. Ainsi à deux jours de croiser le pays hôte en huitièmes de finale, l’attaquant d’Al Nassr qui se prononçait sur la RTS, dit être confiant quant à la victoire finale du Sénégal dans cette CAN.

« Le carton plein en phase de groupes, une première pour le Sénégal ? Je ne savais pas que c’était la première fois. Honnêtement ! Mais je dirai tant mieux pour nous ça veut dire qu’on est dans une bonne dynamique. On s’était dit qu’il fallait prendre match après match et essayer de tous les gagner. Maintenant on doit jouer 7 matchs et on en a joué pour le moment que 3, il faut rester humble et bien entamer la pause à élimination directe. La vie du groupe et les performances sur le terrain ? Je pense que le fait qu’on soit ensemble depuis longtemps y est pour quelque chose. On a joué beaucoup de matchs ensemble et l’expérience qu’on a maintenant est en train de nous servir. On a également un groupe homogène avec un profondeur de banc intéressant n’empêche on continue à s’améliorer. C’est un travail collectif avec la fédération et bien sûr le gouvernement. Le coach disait aussi qu’il y’a l’implication de tout le pays, donc je pense que c’est tout cela qui fait qu’aujourd’hui on est là. Buteur et passeur après trois rencontres, Sadio Mané a-t-il lancé sa CAN ? Déjà il faut dire que marquer beaucoup de buts est dû à un bon collectif. Ce n’est pas facile de marquer autant de buts mais pour moi c’est facile car j’ai des coéquipiers qui sont là pour m’aider. Ils se battent pour moi que ce soit Idrissa Gueye, Cheikhou (Kouyaté) ou les autres. Je suis très chanceux d’avoir des coéquipiers comme ça. Idy (Gana Gueye) n’arrête pas de me dire que si on ne gagne pas la CAN c’est de ma faute (rires). Ils ne s’en rendent pas compte mais cela me motive et j’y pense à chaque fois que je suis seul dans la chambre »

