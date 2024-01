L’athlète sénégalais François Xavier Diatta a terminé à la troisième place de sa catégorie aux championnats Européens de Jiu-Jutsu IBJJF Paris 2024.

Les Championnats Européens de Jiu-Jutsu se sont clôturés ce samedi 27 janvier à Paris. Ayant débuté depuis le 20 janvier, cette compétition qui regroupait les meilleurs ceintures de Jiu Jutsu a rendu son verdict. Ainsi les Sénégalais n’ont pas été en reste.

En effet après Elimane Diop qui a remporté deux médailles de bronze dans les catégories « Ceintures bleues » et « Overall », c’est son compatriote François Diatta qui décroche le bronze. Le pensionnaire de New England United BJJ a terminé à la troisième place dans la catégorie « Ceinture brun » mâle moyen lourd à égalité avec Pierre Éric Sorton. François est devancé par le grecque Petros Karras (médaille d’argent) et Abdoul Y. Nacro qui a finit médaille d’or de ladite catégorie.

Wiwsport.com