L’équipe nationale du Sénégal, jouera contre la Côte d’Ivoire, en huitième de finale de la CAN 2023, ce lundi 29 janvier à 20 heures GMT, au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro.

Le Sénégal tenant du titre, est bien parti pour conserver sa couronne, après avoir réalisé le carton plein en phases de groupes. Impressionné par les « Lions », Lilian Gatounes, journaliste sportif à Canal, n’a pas raté l’occasion, dans after CAN sur RMC Sport, pour se prononcer sur les champions d’Afrique : « On voit que le Sénégal a beaucoup misé sur sa jeunesse ces dernières années avec des centres de formation comme Génération Foot, Diambars ou encore Dakar Sacré Cœur. Avec la CAN remportée au Cameroun, on dirait que les sénégalais ont brisé le plafond vert, car ils ont tout gagné après (CAN U20 / U17, Beach Soccer, CHAN…). »

Cédric Kanté prolonge en disant : « Ils ont aussi rajouté des binationaux qui les ont beaucoup aidé à remporter leur première Coupe d’Afrique des Nations. »

Wiwsport.com