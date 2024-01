Une énorme page va bientôt se tourner sur les bords de la Mersey. Jürgen Klopp quittera Liverpool à l’issue de la saison, comme cela a été révélé ce vendredi par le club aux six Ligues des champions. Le technicien allemand a justifié cette décision en expliquant qu’il était “à court d’énergie”, après quasiment neuf années passées chez les Reds. Sous sa direction, ceux-ci ont notamment remporté la C1 en 2019 et la Premier League en 2020.

Jürgen Klopp has announced his decision to step down as #LFC manager at the end of the season, having informed the club’s ownership of his wish to leave his position in the summer.

