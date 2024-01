Souvent critiqué, à raison qu’à tort ces derniers mois, Krépin Diatta se rebiffe. Maintenant, il est l’un des tous meilleurs joueurs sénégalais à l’issue de cette première partie de CAN 2023. Surtout parce qu’au-delà de ses propres performances, il permet à ses coéquipiers de briller.

Critiqué mais jamais abattu

« J’ai essayé de faire ce que je pouvais ». En lâchant cette phrase en zone mixte à l’issue de la défaite contre l’Angleterre en huitièmes de finale de la Coupe du Monde au Qatar, Krépin Diatta s’était un peu plus attiré les foudres des supporters sénégalais. Face aux Anglais, alors que le score était sans appel (3-0), il était clairement l’un de ces nombreux Lions à ne pas se montrer à la hauteur de l’événement. À l’image de ce qu’il a montré durant ses trois premiers matchs dans ce Mondial qatari.

Un peu moins de quatre mois plus tard, en mars 2023, le sociétaire de l’AS Monaco faisait un peu les frais de sa décevante Coupe du Monde, débutant sur le banc des remplaçants lors d’une double confrontation face au Mozambique. De retour comme titulaire face au Bénin au mois de juin, il n’avait pas fait disparaître les doutes et n’avait pas été épargné par les observateurs, bien au contraire. Mais heureusement pour lui, tout le monde n’avait pas perdu confiance en lui.

De Brugge en passant par Sarpsborg jusqu’à Monaco, les supporters ont été nombreux à montrer du doigt à Krépin Diatta pour un supposé joueur « hautain sur le terrain » ou un ailier qui ne dribble pas et qui ne prend pas des initiatives. Mais quasiment tous les entraîneurs qui l’ont eu sous leurs ordres en ont fait un élément essentiel de leur dispositif. Il y eut Geir Bakke au Sarpsborg ; Philippe Clément au Club Brugge ; Niko Kovac, Philippe Clement – encore lui -, et maintenant Adi Hutter à l’AS Monaco. On ne peut pas oublier le regretté Joseph Koto avec la sélection sénégalais des moins de U20.

Au Stade Bollaert-Delelis, le point de bascule

Quand Aliou Cissé l’a convoqué pour la première fois en mars 2019, alors que le bonhomme n’avait que 20 ans, il n’a pas hésité à le titulariser direct pour affronter Madagascar. Soixante-quinze minutes avaient suffi pour confirmer l’étendue de ses qualités. À la Coupe d’Afrique des Nations 2019, il enchaînait les matchs et fut désigné « meilleur jeune joueur » de la compétition. Enfin bref, cela fait des années que Krépin Diatta est tout simplement l’un des tous meilleurs espoirs du Continent. Mais une blessure l’a mis de côté, provoquant son absence à la CAN 2021. Puis d’un côté.

Youssouf Sabaly blessé et absent, Aliou Cissé désireux de tester un nouveau schéma tactique, Krepinho est titularisé au poste de la latéral droit (piston plus précisément) pour affronter le Cameroun en amical, à Lens, en octobre. En 90 minutes au Stade Bollaert-Delelis, rien ne passe dans ce couloir droit, du moins pas un Camerounais. Défensivement, Diatta ferme la boutique et n’hésite à sortir pour apporter de ses qualités offensives. Karl Toko-Ekambi est éteint, Boulaye Dia et ses partenaires sont parfois servis par les bons centres de l’ancien pensionnaire d’Oslo FA Dakar.

La suite, c’est la même et on la connaît : c’est face au Soudan du Sud, Togo, Niger et maintenant en Côte d’Ivoire. Dans cette CAN, Krépin Diatta est d’une importance capitale. Excellent contre la Gambie, il a répété les mêmes efforts face au Cameroun et surtout face à la Guinée. Abdoulaye Seck en sait quelque chose. Et les journalistes sénégalais ne le laissent pas aller prendre tranquillement son bain d’après-match. Malgré lui, il est toujours de ses (rares) joueurs de la sélection qui ne fuient pas le micro en zone mixte. Dans la victoire comme dans la défaite, il montre le visage et dit les termes, souvent avec intelligence et modestie.

Un joueur qui ne perd jamais sa concentration

Une vérité que le public connaît en partie et dont la Tanière est certaine : en Equipe Nationale, Krépin Diatta est un véritable cadre du vestiaire, un partenaire d’équipe qui impose ses coéquipiers à se donner à fond et à ne surtout pas perdre concentration. Les moments de joie de ses coéquipiers pendant les buts du Sénégal ont permis de se rendre compte qu’il ne savoure victoire que quand c’est vraiment le coup de sifflet, lui qui s’efface parfois des célébrations. Car Krépin veut «sa» CAN. Et à 25 ans le 25 février prochain, il compte sur ses partenaires en Côte d’Ivoire pour un plus que bon anniversaire à lui…

wiwsport.com