Seule équipe à avoir réalisé le carton plein en phase de groupes, avec trois succès en autant de sorties, le Sénégal tenant du titre fera face au pays hôte, la Côte d’Ivoire, ce lundi 29 janvier à 20 heures GMT au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, en huitième de finale de la 34e édition de la CAN.

Après avoir survolé leur poule, les « Lions » se projettent désormais sur leur prochaine rencontre qui s’annonce difficile, puisqu’ils vont affronter les « Éléphants » de la Côte d’Ivoire, eux qui sont classés meilleur troisième, avec une victoire et deux revers. Et pour la star sénégalaise, Sadio Mané, l’objectif est de remporter tous les matchs, même si la tâche ne sera pas facile, « On s’était dit dés le début on vient ici, pour essayer de gagner tous les matchs, on est conscient que ça ne sera pas facile, mais c’est l’objectif de tout un chacun. »

Le sociétaire d’Al Nassr, magnifie la position actuelle du Sénégal, qui est sur une bonne lancée ces dernières années et qui confirme match après match son statut de champion : « On est dans la meilleure position et toutes les équipes rêvent d’être dans notre position, on est content de ces performances, on va rester humble comme on l’a toujours était », déclare t-il.

