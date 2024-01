La 13e journée de Ligue 2 a débuté ce jeudi avec la victoire de Niarry Tally et Demba Diop FC mais également le succès étincelant de l’AS Douanes qui a donné une fessée à Keur Madior (4-1).

Sur une série de cinq rencontres sans victoire, Niarry Tally qui a perdu lors de la dernière journée devant DUC s’est remis dans le droit chemin. Dans un match fermé, Il a fallu attendre la 45e minute de jeu pour assister à l’ouverture du score de NGB par l’intermédiaire de Papa Hamidou Boury qui est d’ailleurs l’unique buteur de ce match (1-0).

Au Stade Caroline Faye, le dernier et lanterne rouge Demba Diop FC a remporté les trois ponts de la victoire en dominant HLM Dakar 2-1. Au même moment à Maniang Soumaré, Amitié FC s’est imposé sur la plus petite des marques contre RS Yoff.

Respectivement 8e et 13e de Ligue 2, l’AS Douanes et Keur Madior se disputaient un match entre équipes en méforme sur la pelouse du stade Amadou Barry. Richard Sagna donne l’avantage aux gabelous à la 35e minute de jeu avant d’être imité quelques minutes plus tard par Fodé Cissé (45+2). Au retour des vestiaires, l’AS Douanes va enfoncer le clou en marquant deux nouveaux buts. Entre temps, Keur Madior a réussi à réduire le score sur penalty. La lanterne rouge s’incline donc sur la marque de 4-1.

