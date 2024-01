Alors que le Sénégal se prépare à défier la Côte d’Ivoire en huitièmes de finale de la CAN, lundi 29 janvier (20h00 GMT), Bamba Dieng prend ses marques. Jeudi après-midi, lors d’une séance d’entraînement, l’attaquant du FC Lorient a régalé avec un joli but.

Non retenu par Aliou Cissé dans la liste initiale du Sénégal pour cette 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations, Bamba Dieng, 23 ans, a surtout profité du forfait de dernière minute de Boulaye Dia pour être du rendez-vous pour sa deuxième CAN. Pour autant, l’attaquant de Lorient ne s’est pas fait une place dans les choix de son sélectionneur. Envoyé en tribunes contre la Gambie, il a ensuite profité des absents pour blessure pour figurer sur la feuille de match contre le Cameroun et la Gambie mais a été laissé sur le banc.

Bamba Dieng en a toujours de sa virtuosité

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille est donc l’un de ses cinq joueurs sénégalais à n’avoir pas encore foulé les pelouses ivoiriennes, avec les deux autres gardiens de but (Mory Diaw, Alfred Gomis), le défenseur central Abdoulaye Niakhaté Ndiaye et les blessés Youssouf Sabaly et Abdallah Sima. Mais alors que les Lions joueront la Côte d’Ivoire en huitièmes de finale, lundi, Bamba pourrait – peut-être – se voir offrir des minutes lors de cette rencontre. D’autant plus qu’il a montré de belles choses à l’entraînement ce jeudi.

Dans cette séance sous le regard d’Aliou Cissé, on peut notamment y voir l’ancien pensionnaire de Diambars réaliser un joli enchaînement et d’inscrire une superbe aile de pigeon qui n’a laissé aucune chance à Mory Diaw. Sur un centre d’Iliman Ndiaye, Lamine Camara est lobée par la trajectoire du ballon, et Bamba Dieng peut parfaitement contrôler de la cuisse droite puis de marquer du même pied. De quoi mériter quelques acclamations des journalistes présents. Suffisant quand même pour afin jouer dans cette CAN ?

wiwsport.com