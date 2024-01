La Confédération Africaine de Football a révélé l’équipe type de la phase de poules de la Coupe d’Afrique des Nations dominée par les Lions de l’Atlas (4 représentants) et les Lions de la Teranga (3 représentants).

Alors qu’on se tourne vers les huitièmes de finale de la CAN, la CAF révélé le nom des joueurs qui se sont illustrés lors de la phase de groupes. Alignée dans un schéma 4-3-3, l’équipe type de ce premier tour de la compétition a fière allure avec quatre marocains et trois sénégalais.

Dans les cages, on retrouve le gardien équato-guinéen Jesùs Owono. Devant Kalidou Koulibaly (Sénégal) et Nayef Aguerd (Maroc) sont les axiaux, Achraf Hakimi (Maroc) et Arthur Masuaku (RD Congo) occupent les ailes.

Au milieu de terrain, les Lions de l’Atlas sont bien représentés avec Sofyan Amrabat (Maroc) et Azzedine Ounahi (Maroc) qui sont accompagnés par la jeune petite sénégalaise Lamine Camara déjà auteur de deux buts dans cette CAN. Buteur face au Cameroun, Ismaila Sarr est dans cette équipe type, aligné en attaque avec l’angolais Gelson Dala et l’actuel meilleur buteur de la CAN, Emilio Nsue.

🇲🇦 X4

🇸🇳 X3

🇬🇶 X2

🇨🇩 X1

🇦🇴 X1 Mesdames et messieurs, voici votre meilleur onze des phases de poules de la #TotalEnergiesAFCON2023 ! 🔝 pic.twitter.com/1WLgHogJll — CAF – FR (@caf_online_FR) January 25, 2024

