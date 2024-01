Lamine Camara a été élu meilleur jeune joueur de la phase de poules de la CAN 2023. Le joueur du FC Metz a inscrit un doublé face à la Gambie lors de la première journée de compétition.

La Confédération Africaine de Football a élu le milieu de terrain Sénégalais, le jeune joueur le plus performant de la phase de groupes de cette grande messe du football africain organisée en Cote d’Ivoire. Pour sa première participation à une phase finale de CAN, Lamine Camara n’a pas fait de détails. Titulaire face à la Gambie pour son tout premier match de CAN, le meilleur jeune joueur africain de l’année a confirmé toute l’étendue de son talent devant le monde entier, inscrivant un doublé retentissant dont un missile à 25 mètres. Et ce n’est pas tout, puisque le joueur de 20 ans a enchaîné une très bonne performance dans l’entre jeu sénégalais face au Cameroun.

Une distinction, que le jeune talent avait remportée lors du championnat d’Afrique des Nations (CHAN) en Algerie, gagné par les Lions du Sénégal. Placé en relayeur dans le milieu, l’espoir formé à Génération Foot, est devenu un élément incontournable dans l’entre des champions d’Afrique. De bon augure pour la suite pour Lamine Camara.

