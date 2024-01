La 3ème et dernière journée des phases de poules de la CAN 2023 a été jouée, le mercredi 24 janvier 2024 en Côte d’Ivoire. Les passionnés du ballon rond connaissent désormais les 16 nations qui disputeront les huitièmes de finale de la CAN 2023 et les 10 pays éliminés. Parmi les pays éliminés dès le premier tour, seules la Gambie et la Guinée-Bissau n’ont pas au moins 1 point.

Logée dans le groupe A avec le pays hôte de cette CAN, la Côte d’Ivoire, la Guinée Équatoriale et le Nigeria, la Guinée-Bissau n’a pas pu éviter les défaites face à ces 3 pays. Les protégés de Baciro Candé ont d’abord perdu d’entrée (2-0, 1ère journée) face à la Côte d’Ivoire, quelques jours après, la Guinée-Bissau est corrigée (4-2, 2ème journée) par la Guinée Équatoriale avec notamment un triplé d’Emilio Nsue. Lors de la 3ème et dernière journée du groupe A, les Djurtus n’ont pas non plus réussi à éviter la défaite (1-0) contre le Nigeria. La Guinée-Bissau termine 4ème du groupe avec 0 point, 7 buts encaissés pour seulement 2 buts. C’est pour cela que les Djurtus ont -5 en différence de buts. C’est ainsi la 4ème participation de la Guinée-Bissau sans gagner le moindre match.

Pour la Gambie, c’est presque le même scénario. Quart de finaliste lors de la précédente édition, à savoir la CAN 2021, la Gambie a raté la formation pour ce qui est seulement sa deuxième participation. Les désormais ex-protégés de Tom Saintfiet ont lourdement perdu (3-0) face aux tenants du titre lors de la première journée. En deuxième journée contre le Syli National de Guinée, les Scorpions ont enregistré leur deuxième défaite (1-0), quelques jours après, perd (3-2) face aux Lions Indomptables. Comme la Guinée-Bissau, la Gambie a les mêmes statistiques que les Djurtus. Elle a encaissé aussi 7 buts et a marqué 2 petits buts ; la Gambie a aussi -5 en différence de buts.

Le Ghana, c’est la nation qui a commis le plus de fautes en phases de groupes

Lors des 3 matchs de poules, le Ghana est le pays qui a commis le plus de fautes parmi 24 participants. Les Black Stars ont fait 69 fautes dans l’ensemble des 3 matchs. Mais, c’est lors de la dernière journée contre le Mozambique que le Ghana a fait 32 fautes dans une seule rencontre. Pour rappel, c’est la nation qui a reçu le plus de cartons jaunes, 9 au total en 3 matchs.

wiwsport.com (avec François Fara BAGNOUNCOUME)