Sans surprise, le trophée du meilleur technicien de la phase de poule de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations revient au sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal. Aliou Cissé a été désigné meilleur entraîneur de la phase des poules de la CAN à l’issue de laquelle le Sénégal s’est adjugé haut la main la première place du Groupe C avec trois victoires, face à la Gambie, contre le Cameroun et devant la Guinée.

Avec jusqu’ici un parcours sans faute et un trois sur trois, les champions d’Afrique en titre sont le seul pays à réaliser cet exploit dans ce tournoi. Les hommes de Cissé qualifiés en huitièmes de finale joueront lundi, face à la Côte d’Ivoire une place en quart de finale. Pour rappel, c’est la deuxième distinction individuelle reçue par le camp sénégalais après celle du meilleur jeune joueur décernée à Lamine Camara.