Promoteur mais aussi ami de Balla Gaye, Baye Ndiaye qui a ficelé le combat Balla Gaye v Tapha Tine a tenu à botter en touche les rumeurs l’accusant de favoritisme envers le lion de Guédiawaye.

La revanche entre Balla Gaye et Tapha Tine est d’ors et déjà lancée. Alors qu’il est l’organisateur de ce combat prévu le 21 juillet, Baye Ndiaye ( promoteur principal d’Al Bourakh Events) qui accompagnait le lion de Guédiawaye lors de ses précédents combats, a voulu stopper les rumeurs. En effet certaines voix du côté du staff du géant du Baol ont souligné le fait que ce combat a été ficelé par des proches de Balla Gaye pour ne pas citer Aziz Ndiaye et Baye Ndiaye.

« Déjà il faut dire que Aziz n’est plus promoteur de lutte. Le promoteur de lutte c’est moi et c’est la première fois que j’organise un combat de Balla Gaye. Par contre j’ai déjà organisé trois combats de Tapha Tine, donc dire que je suis le promoteur de Balla Gaye n’est pas la vérité. Il ne faut pas faire de l’amalgame, j’ai déjà organisé Tapha Tine et il est sorti vainqueur lors de ces combats (Boy Niang et Eumeu Sène [Ndlr]). Ce débat n’a vraiment pas lieu d’être parce que même si je supportais Balla Gaye cela ne lui garantirait pas victoire (contre Tapha Tine [Ndlr]). Tapha Tine n’avait pas le choix puisque Modou Lô a dit qu’il prenait une pause » à réagi Baye Ndiaye sur Lutte TV.

Le président Baol Mboolo Fallou Faye de rebondir sur les propos de Baye Ndiaye pour réaffirmer sa position. « Je pense que si Modou Lô a le droit de dire qu’il prennait une pause et qu’il allait choisir ses futurs adversaires, je pense que Tapha Tine a également ce même droit de choisir ses adversaires » a t’il affirmé sous-entendant ainsi que le géant du Baol devait refuser BG2 quitte à attendre le retour de Kharagne Lô pour disputer le combat royal.

Wiwsport.com