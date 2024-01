La Guinée et le Sénégal se frottaient, mardi, dans le derby ouest-africain comptant pour troisième journée du groupe C. Une rencontre dans laquelle des échauffourées se sont survenues entraînant une forte tension. Heureusement, Sadio Mané était là, demandant au capitaine guinéen de calmer ses joueurs.

Déjà assurés de passer le second tour, le Sénégal et la Guinée disputaient la dernière rencontre du groupe C au Stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Un match dominé par les Lions qui ont infligé au Sily National leur première défaite dans cette Coupe d’Afrique des Nations (2-0). En parallèle, le Sénégal réussit un son carton plein et devenant la seule équipe à réaliser cet exploit en phase de poules. Toutefois, cette rencontre a été marquée par des altercations entre joueurs Sénégalais et Guinéens après un contact très rugueux entre le latéral sénégalais Ismail Jakobs et Naby Keita. Certains joueurs en viennent aux mains dans un cafouillage général. Pour calmer les esprits, l’arbitre de cette partie a décidé de donner un carton jaune à Ismail Jakobs pour son coup sur le milieu guinéen.

Un triste spectacle qu’il fallait laisser de coté au retour des vestiaires. Et comme tout bon leader, Sadio Mané n’a pas failli à sa mission. En zone mixte, l’attaquant sénégalais a révélé avoir fait appel à son ancien coéquipier et capitaine guinéen Naby Keita pour calmer sa troupe.

wiwsport.com