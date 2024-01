La phase de groupe de la Coupe d’Afrique des Nations s’est achevée ce mercredi soir avec les dernières affiches des poules E et F. Comme lors de la précédente édition, de grandes nations telles que l’Algérie sont déjà éliminées de la compétition alors que de petits poucets comme la Mauritanie seront au rendez-vous des huitièmes de finale.

Depuis le 13 janvier dernier, l’Afrique est témoin du plus grand spectacle sportif du continent. Le coup d’envoi de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations nous offres des scénarios extraordinaires entre des favoris qui s’affirment et d’autres qui peinent à faire preuve de maîtrise. Des outsiders qui ont fait sensation pour passer au prochain tour dans des renversements surréalistes.

89

Le nombre de buts marqués

C’est le nombre de buts marqués jusque-là dans cette Coupe d’Afrique des Nations 2023. Un chiffre hallucinant qui démontre combien cette CAN est ouverte et particulière sur le plan du niveau de jeu et de la vocation offensive des équipes en lice. Toutes les nations en lice ont au moins fait trembler une fois les filets adverses. On n’est pas loin de battre le record de buts marqués en une édition de la Coupe d’Afrique des Nations.

9

La meilleure attaque

On ne pourra pas parler de la Guinée Équatoriale comme une surprise dans une Coupe d’Afrique des Nations. Quart de finaliste au Cameroun il y a deux ans, la Guinée Équatoriale est sur les mêmes pas pour refaire son parcours d’honneur. Amenés par un Emilio Nsue en feu dans ce début de CAN avec notamment 5 réalisations à son compteur (actuel meilleur buteur), les Equato-Guinéens ont la meilleure attaque de cette phase de groupe avec 9 buts inscrits lors de ces 3 premiers matchs avec notamment un 4 à zéro contre le pays hôte, la Côte d’Ivoire. Ils ont devancé les Lions du Sénégal par 1 but au terme de ce 1er tour.

1

La meilleure défense

Quatre équipes se sont montrées infranchissables dans ce premier tour de la 34e édition de la CAN. Favoris de ce grand rendez-vous à la Côte d’Ivoire, le Nigeria, le Sénégal, le Mali et le Maroc n’ont encaissé qu’un seul but dans ces phases de groupe après trois matchs disputés. Une force que d’aucuns pensent être indispensable sur le chemin d’un champion. Seule nation à avoir assuré le carton plein en phase de groupe, le Sénégal qui est deuxième meilleure attaque (8 buts) n’a encaissé qu’un seul but et c’était lors du choc contre le Cameroun.

Lamine Camara

Le Joueur du 1er tour

C’est la révélation de ce début de Coupe d’Afrique des Nations. Titularisé dans l’entrejeu des Lions, Lamine Camara est en train de séduire son monde dans ce début de campagne. Élu homme du match lors de la première journée contre la Gambie, le joueur du FC Metz est d’ores et déjà candidat pour le Trophée de Meilleur Jeune de cette CAN 2023. Auteur de 2 buts en deux matchs, le joueur de 19 ans n’a pas fini de régaler les supporters des Lions et des observateurs.

Mauritanie

L’équipe du 1er tour

La scène était surréaliste au Stade de Bouaké mardi soir au coup de sifflet final de la rencontre entre la Mauritanie et l’Algérie. Contre toutes attentes, les Mourabitounes ont crucifié les Fennecs par 1 but à zéro. Une défaite qui condamne les champions d’Afrique 2019 à l’élimination dès la phase de groupe, comme lors de la précédente édition au Cameroun. Et si cet exploit vous surprend, rendez-vous compte que c’est Amine Abdou qui a les rênes de la sélection mauritanienne en main. Pour ceux que ce nom ne dit rien, cet homme était à la tête de la sélection comorienne pour leur première participation à la CAN, en 2021, lors que les Cœlacanthes s’étaient hissés historiquement en huitièmes de finale avant d’être éliminés par le Cameroun, pays hôte par 2 buts à 1.

Guinée Équatoriale (4-2) Guinée Bissau

Le match le plus prolifique

Évidemment, le Nzalang Nacional ne pouvait pas être loin de cette performance. Accrocheuse lors de la première journée face au Nigeria (1-1), la Guinée Équatoriale s’est nettement imposée contre la Guinée Bissau lors de sa deuxième sortie sur le score de 4 buts à 2. Un total de 6 buts inscrits dans cette rencontre qui demeure le match le plus prolifique de la phase de groupe. Ce n’est pour rien que Nsue et ses partenaires détiennent la meilleure attaque de cette phase de poule.

5

Le meilleur buteur

Le capitaine de Nzalang Nacional fait partie des vétérans de cette Coupe d’Afrique des Nations. A 34 ans, Emilio Nsue se révèle comme un attaquant redoutable et un renard de surface pour les défenses de la CAN. En tout cas c’est ce qu’on est forcé de croire au regard de ses performances depuis le début de la compétition. Face à la Côte d’Ivoire, le joueur du CF Intercity (D3 Espagne) a planté un triplé qui a contribué à la large victoire des siens. Nsue dépasse de deux buts ses poursuivants dont le jeune attaquant égyptiens, Mostafa Mohamed auteur de 3 réalisations.

Nkoudou & Machin

Le meilleur passeur

Deux joueurs partagent le podium de meilleur distributeur de ces phases de groupe après les trois matchs. Georges-Kévin Nkoudou et José Machin ont déjà offert chacun 3 caviars à leurs coéquipiers. Qualifiés aux huitièmes de finale avec leurs équipes respectives, Nkoudou et Machin auront l’occasion de mettre à jour leur compteur en tant que playmakers dans cette Coupe d’Afrique des Nations.

Burkina Faso/Algérie : 33.000 Spectateurs

Le record d’affluence

Alors que la rencontre Sénégal/Cameroun avait battu le record d’affluence lors de la 2e journée avec plus de 19.000 supporters dans les gradins du Stade Charles Konan-Banny, le choc du groupe D entre le Burkina Faso et l’Algérie a accueilli plus de monde avec une affluence de 33.000 spectateurs. Un record établi au moment où la polémique ne cesse d’enfler sur le problème des tickets d’entrée et de leur disponibilité pour les supporters. Les organisateurs espèrent tout de même battre ce record avec les matchs à couperet. Un éventuel choc Côte d’Ivoire/Sénégal en huitième de finale pour certainement établir un nouveau record d’affluence.

